За победу над Порье Хабиб получил больше шести млн долларов Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Накануне, 7 сентября, россиянин Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье в главном поединке турнира UFC, который прошел в Абу-Даби.

Таким образом, уроженец Дагестана получил 6 090 000 долларов, из которых 6 млн – гарантированный гонорар, 50 тысяч долларов – за выступление вечера, а еще 40 000 – за участие в активностях перед боем.

Отметим, что 6 млн долларов – самый большой гарантированный гонорар в истории UFC. При этом вышеуказанная сумма не включает в себя выплаты от продаж платных трансляций.

Что касается Порье, то он заработал 290 тысяч долларов.