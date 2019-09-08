Олег Тактаров: Мне больше всех понравился Махачев. Это было феноменально

Известный российский боец смешанного стиля Олег Тактаров поделился эмоциями от турнира UFC в Абу-Даби, где выступил ряд российский бойцов.
Тактаров заявил, что остался доволен выступлением Ислама Махачева, который победил решением судей бразильца Дави Рамоса.
«Мне больше всех на UFC 242 понравился Ислам Махачев. Это было феноменально. Ему достался неудобный сильный соперник. Но то, что он получил в зале, то, что ему дал Мендес, помогло очень грамотно провести бой. Думаю, это будущий чемпион UFC», – цитирует Тактарова Sport24.ru.
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