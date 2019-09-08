Хабиб Нурмагомедов – после победы над Порье: Многое пройдено и многое предстоит пройти

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился эмоциями после победы над американцем Дастином Порье.
«Слава богу многое пройдено и еще много чего предстоит пройти. Как говорит всегда нам отец: сохраняя прежние качества, двигаемся дальше.
Спасибо большое всем, кто болел, переживал и молился за нашу команду, на этот раз поддержка была на другом уровне, я искренне благодарю каждого», – написал Нурмагомедов в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что следующим соперником россиянина станет американец Тони Фергюсон.
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