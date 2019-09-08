Хабиб Нурмагомедов – после победы над Порье: Многое пройдено и многое предстоит пройти - Советский спорт
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08 сентября 2019 15:21ММАГичунцев Артур

Хабиб Нурмагомедов – после победы над Порье: Многое пройдено и многое предстоит пройти

Встреча прошла на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился эмоциями после победы над американцем Дастином Порье.

«Слава богу многое пройдено и еще много чего предстоит пройти. Как говорит всегда нам отец: сохраняя прежние качества, двигаемся дальше.

Спасибо большое всем, кто болел, переживал и молился за нашу команду, на этот раз поддержка была на другом уровне, я искренне благодарю каждого», – написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что следующим соперником россиянина станет американец Тони Фергюсон.

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Alhamdulillah, a lot has been done, and much more remains to be done. As the Father always says: saving achieved skills, we move on. Thanks a lot to everyone who was supporting, worrying and praying for our team, this time the support was at a different level, I sincerely thank everyone. Альхамдулиллах многое пройдено и ещё много чего предстоит пройти. Как говорит всегда нам Отец: сохраняя прежние качества двигаемся дальше. Спасибо большое всем кто болел, переживал и молился за нашу команду, на этот раз поддержка была на другом уровне, я искренне благодарю каждого. #ufc242 #ufcAbuDhabi #mma #ufc

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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