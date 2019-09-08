Тактаров назвал слабые стороны Хабиба - Советский спорт
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08 сентября 2019 16:52ММАГичунцев Артур

Тактаров назвал слабые стороны Хабиба

На данный момент уроженец Дагестана провел 28 боев и одержал 28 побед.

Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров высказался после выступления Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, в эту субботу россиянин одолел американца Дастина Порье. Встреча прошла на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) и завершилась победой Нурмагомедова удушающим приемом в третьем раунде.

«Слабые места Хабиба? Остались те же проблемы – сгонка и еще есть такая фигня – переоценка себя. Я уже говорил о ней выше. Он переоценивает свои возможности в стойке. Первый серьезный просчет будет из-за этого. В стойке он обязательно это сделает. И это не его проблема – так у всех», – цитирует Тактарова «Чемпионат».

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