Александр Емельяненко: Пусть Кокляев собирает 10 единомышленников, а я их буду «выносить» (видео) - Советский спорт
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09 сентября 2019 15:56ММАГичунцев Артур

Александр Емельяненко: Пусть Кокляев собирает 10 единомышленников, а я их буду «выносить» (видео)

Ранее стало известно, что оба спортсмена подписали контракт на поединок.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка против пауэрлифтера Михаила Кокляева.

«Передайте Кокляеву, пусть он собирает своих единомышленников в количестве десяти человек. Тех, кто таскает самолеты и поезда. Я буду их «выносить», а специальная группа людей будет оттаскивать их на склад испорченной мебели», – заявил Емельяненко.

Уроженец Старого Оскола одержал 28 побед в 36 поединках на турнирах по смешанным единоборствам. Также он провел один бой в боксе (ничья). Кокляев ранее не выступал в соревнованиях по правилам ММА.

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