Александр Емельяненко: Пусть Кокляев собирает 10 единомышленников, а я их буду «выносить» (видео)

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка против пауэрлифтера Михаила Кокляева.
«Передайте Кокляеву, пусть он собирает своих единомышленников в количестве десяти человек. Тех, кто таскает самолеты и поезда. Я буду их «выносить», а специальная группа людей будет оттаскивать их на склад испорченной мебели», – заявил Емельяненко.
Уроженец Старого Оскола одержал 28 побед в 36 поединках на турнирах по смешанным единоборствам. Также он провел один бой в боксе (ничья). Кокляев ранее не выступал в соревнованиях по правилам ММА.
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