Александр Самедов: Уже сейчас можно назвать Хабиба великим бойцом

Бывший футболист сборной России Александр Самедов поделился эмоциями после поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.
Напомним, встреча прошла на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) и завершилась победой чемпиона удушающим приемом в третьем раунде.
«Это была прекрасная победа, поздравляю Хабиба. Однозначно, его уже можно назвать великим бойцом. 28 побед без поражений – такого ни у кого нет.
Сейчас у него остался один поединок, чтобы полностью зачистить дивизион. Серьезный соперник, Тони Фергюсон, он самый опасный для Хабиба. Если Хабиб победит, то будет бесспорно лучшим. Но на мой взгляд, он уже заслуживает того, чтобы быть на первой строчке общего рейтинга UFC», – цитирует Самедова «Рейтинг Букмекеров».
Нурмагомедов – чемпион UFC в легком весе. Что касается Фергюсна, то он владел временным титулом и в последний раз проигрывал в 2012 году. На данный момент его победная серия составляет 12 боев.
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