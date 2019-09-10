Фергюсон и Нурмагомедов могут провести бой в рамках турнира UFC 245 Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон рассчитывает провести поединок против действующего чемпиона организации россиянина Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 245.

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- Я собираюсь швырнуть его с ног на спину и показать, что такое борьба. Парень не любит, когда его бьют и в этом нет никакого секрета. Так что декабрь в Лас-Вегасе, защитись или освободи пояс, - приводит слова Фергюсона MMAboxing.ru.

Добавим, что турнир UFC 245 состоится в Лас-Вегасе (США) 14 декабря.