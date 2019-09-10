Ян может подраться на турнире UFC 245 - Советский спорт
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10 сентября 2019 12:25ММАГичунцев Артур

Ян может подраться на турнире UFC 245

В крайнем поединке он победил американца Джимми Риверу.

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца UFC Петра Яна, рассказал о планах своего клиента, отметив, что уроженец Омска может провести еще один бой.

«До конца года UFC проведет еще три номерных турнира. Для Петра мы рассматриваем Лас-Вегас. В декабре там состоится UFC 245. Сейчас идут переговоры. Думаю, что в ближайшие две недели все будет понятно», – цитирует менеджера пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

За всю карьеру в UFC 26-летний Ян провел 5 боев и одержал 5 побед.

Ранее он заявил, что хочет подраться с чемпионом лиги Генри Сехудо.

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