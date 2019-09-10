Тони Фергюсон: У Хабиба скучный стиль Американец хочет встретиться с уроженцем Дагестана на турнире UFC 245.

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Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон в очередной раз высказался о поединке с чемпионом лиги в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Мне достаточно оставаться самим собой в клетке, забрасывая его градом ударов руками и ногами, коленями и локтями. Хабиб прижимает оппонентов к сетке, но почти ничего не делает, поддерживая минимальную активность, словно он мокрое одеяло. Так мы называем людей в джиу-джитсу, которые засиживаются в одной позиции. Однако Хабиб действительно умеет эффективно прессинговать своих оппонентов, хотя мне его стиль и кажется довольно скучным», – приводит слова Фергюсона Era MMA.

34-летний американец не знает поражений с 2012 года. Что касается россиянина, то он никогда не проигрывал на профессиональном уровне. В его активе 28 боев и 28 побед.