Нурмагомедов – после победы над Порье: Это была славная охота (фото) Встреча прошла на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился эмоциями после победы над американцем Дастином Порье.

Уроженец Дагестана одолел своего соперника удушающим приемом в 3-м раунде и одержал 28-ю победу в карьере.

В своем Instagram он написал: «Это была славная охота». Судя по снимку, рядом с бойцом стоят его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов и наставник по боксу Хавьер Мендес.

Ранее сообщалось, что следующим соперником россиянина станет американец Тони Фергюсон.