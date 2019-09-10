Тактаров заявил, что UFC может избавиться от Хабиба В крайнем поединке 30-летний боец одержал победу над американцем Дастином Порье.

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров считает, что нынешний обладатель титула в легком весе Хабиб Нурмагомедов может покинуть промоушен.

Тактаров заявил, что уход дагестанца может произойти из-за слабого интереса болельщиков к боям с его участием.

«Интересно посмотреть данные сборов Pay-per-view от боя Хабиба с Порье. Если они хотя бы в три раза меньше, то дальше что-то интересное может быть. Если они намного меньше, то Дана Уайт сделает все, чтобы уничтожить Хабиба», – цитирует Тактарова Sport24.ru.