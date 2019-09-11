Тони Фергюсон: Разберу Хабиба на части Уроженец Калифорнии добивается поединка с чемпионом лиги.

Загрузка...

Американский боец UFC Тони Фергюсон хочет провести бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Я готов подраться с ним в любое время. Разберу этого парня на части и покажу ему, что такое настоящий греплниг», – цитирует американца ESPN.

В крайнем поединке 30-летний Нурмагомедов победил американца Дастина Порье, а 35-летний Фергюсон одолел Дональда Серроне.

Ранее сообщалось, что уроженец Дагестана может подраться с американцем до конца 2019 года.