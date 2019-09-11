Александр Шлеменко: Я не дошел до своей цели. У меня нет титула UFC - Советский спорт
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11 сентября 2019 18:16ММАГичунцев Артур

Александр Шлеменко: Я не дошел до своей цели. У меня нет титула UFC

В крайнем поединке уроженец Омска проиграл американцу Крису Ханикатту.

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко, выступавший в Bellator, не собирается уходить из спорта. Он заявил, что планирует стать чемпионом UFC.

«Я думал над тем, чтобы завязать с выступлением, и не только после этого боя. Но когда я прихожу в зал, тренируюсь, стою в парах с титулованными соперниками, то я не вижу смысла завязывать.

Я чувствую в себе силы. Повторюсь, я не вижу смысла заканчивать карьеру. Во-первых, я не дошел до своей цели. У меня нет титула UFC. А проделана большая работа. Давайте посмотрим правде в глаза: я уже не в начале, а в конце пути топового бойца. Я узнаваем, и сейчас взять и уйти... Мне бы хотелось закончить карьеру с поясом UFC», – цитирует Шлеменко агентство «РИА Новости».

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