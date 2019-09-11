Нурмагомедов желает провести еще два боя. Один из них в Москве Уроженец Дагестана намерен привезти UFC в Россию.

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов уйдет из смешанных боевых искусств после тридцатой победы. До этого он выиграл все 28 боев.

– Для Хабиба достаточно 30-0. Что касается последнего боя, то, конечно, нам бы хотелось провести последнюю защиту титула в Москве – сказал отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов в интервью ТАСС.

В минувшую субботу на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье удушающим приемом в третьем раунде.