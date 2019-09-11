Федор Емельяненко начнет подготовку к следующему бою в ноябре Ранее сообщалось, что этот поединок станет последним в карьере легендарного бойца.

Загрузка... Россиянин Федор Емельяненко вернется к работе этой осенью. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена. «Федор планирует начать подготовку в ноябре», – заявил представитель бойца, который отметил, что сбор пройдет в Японии. По слухам, следующим соперником уроженца Старого Оскола станет американец Квинтон Джексон. На данный момент 42-летний Емельяненко одержал 38 побед и потерпел 6 поражений.