Хабиб вернулся в Дагестан Бойца встречали лезгинкой.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан после победы над Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

30-летнего российского бойца встречал в аэропорту Уйташ председатель правительства республики Артем Здунов.

«В Дагестане Хабиба не было 100 дней. Торжественный прием прошел под зажигательные танцы легендарного коллектива «Лезгинка», – написал Здунов в инстаграме.

Напомним, бой Нурмагомедов – Порье состоялся в субботу. Нурмагомедов победил временного чемпиона промоушена удушающим приемом в третьем раунде. Теперь у российского бойца 28 побед в 28 поединках.