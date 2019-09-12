Хабиб вернулся в Дагестан

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан после победы над Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
30-летнего российского бойца встречал в аэропорту Уйташ председатель правительства республики Артем Здунов.
«В Дагестане Хабиба не было 100 дней. Торжественный прием прошел под зажигательные танцы легендарного коллектива «Лезгинка», – написал Здунов в инстаграме.
Напомним, бой Нурмагомедов – Порье состоялся в субботу. Нурмагомедов победил временного чемпиона промоушена удушающим приемом в третьем раунде. Теперь у российского бойца 28 побед в 28 поединках.
Хабиб, Черчесов и Медведев. Сравнивает Кушанашвили Пламенный трибун, он же – полемичный обозреватель – об актуальном в сегодняшнем спорте. 06.09.2019 18:45 ММА Кушанашвили Отар Туктамышева учит четверной и помогает Лазукину с акселем В преддверии нового сезона подопечные Алексея Мишина показали свои новые программы. 23.08.2019 18:52 Фигурное катание Татьянин Михаил «Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Воробьев проиграл во второй раз, ЦСКА оступился в Нижнем Новгороде «Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях дня в КХЛ. 11.09.2019 22:32 Хоккей Костяев Иван «Профессор» непременно будет раскачивать лодку. Назначение Ларионова добавит проблем Почему назначение Игоря Ларионова советником главы штаба сборной России таит в себе опасность
11.09.2019 22:45 Хоккей Домрачев Владислав Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US Open Вы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). 03.09.2019 06:00 Теннис Мысин Николай Хабиб Нурмагомедов: Мы будем делать историю В субботу в Абу-Даби пройдет бой Нурмагомедов – Порье. 07.09.2019 14:15 ММА Лео Елена Рекорд Роналду и конфуз Гризманна. Чем запомнились матчи сборных Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает движение к титулу лучшего в истории бомбардира национальных сборных. Во вторник в Вильнюсе он пополнил копилку еще четырьмя голами. 11.09.2019 14:45 Футбол Безъязычный Алексей Орел. Фантазиста. В «Спартаке» растет защитник, который может затмить Фетисова В «Спартаке» появился 17-летний защитник Александр Никишин, которого хвалит сам главный тренер красно-белых Олег Знарок. 10.09.2019 06:30 Хоккей Домрачев Владислав