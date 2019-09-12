Хабиб Нурмагомедов: Порье оказался намного крепче, чем Макгрегор Российский боец вернулся в Дагестан после победы над Порье.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов высказался о Дастине Порье, которого он победил на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

«Порье физически крепкий, – сказал 30-летний Нурмагомедов после возвращения в Дагестан. – Не ожидал, что он будет скользким соперником. Я был готов к его гильотине в конце.

Еще перед боем говорил, что хочу, чтобы он зашел правой рукой на гильотину. Хотел отдать ему шею, чтобы он потратил силы. А в итоге отдал шею – смотрю, а он так глубоко захватил. Пришлось чуть-чуть посуетиться. Он очень крепкий соперник. Намного крепче, чем Макгрегор».

Напомним, бой Нурмагомедов – Порье состоялся в субботу. Нурмагомедов победил временного чемпиона промоушена удушающим приемом в третьем раунде. Теперь у российского бойца 28 побед в 28 поединках.

Добавим, что в аэропорту Уйташ Нурмагомедова встречал председатель правительства республики Артем Здунов.