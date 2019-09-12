Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор ведет себя как обиженная бывшая девушка Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, - о возможном поединке против ирландского бойца Конора Макгрегора.

- Конор ведет себя как обиженная бывшая девушка, которая не может найти себе никого другого. Макгрегор потерял свою актуальность. Он нехороший человек... Честно, мы вообще не хотим говорить о Коноре... Кого вообще интересует Конор? – передает слова Абдель-Азиза «РИА Новости» со ссылкой на TMZ.

Напомним, что сразу после победы Нурмагомедова над Порье на турнире UFC 242 ирландец призвал организацию устроить ему бой с россиянином в Москве.