Вячеслав Дацик: Мне не надо десятерых людей, Емельяненко я и так порву - Советский спорт
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13 сентября 2019 12:13ММАГичунцев Артур

Вячеслав Дацик: Мне не надо десятерых людей, Емельяненко я и так порву

25 февраля Дацик вышел на свободу. Он отбывал срок за хулиганство.

Известный российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик высказался в адрес Александра Емельяненко, который планирует провести бой против стронгмена Михаила Кокляева.

Ранее уроженец Старого Оскола заявил, что за один вечер побьет Кокляева, а также его друзей.

«Он же у нас вообще чемпион. В Австралии или где там у него бой был… Человеку бьет в бороду, человек падает в нокаут, а потом смотрит на замедленном просмотре, а кулак вообще бороды не коснулся. Он у нас мастер по бесконтактному каратэ.

Мне не надо десятерых людей, я его и так порву. Сейчас я после тюрьмы восстановлюсь, наберу форму. Наш бой по-любому состоится и по-любому он получит», – сказал Дацик для 5-tv.ru.

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