Дональд Серроне: Что случится, если я проведу против Хабиба тейкдаун? В крайнем поединке уроженец Дагестана одолел Дастина Порье.

Американский боец UFC Дональд Серроне считает, что бойцам следует охотно идти в борьбу с Хабибом Нурмагомедовым, для которого подобный стиль поединка является основой.

«Парни должны приглашать его в партер. Надо пробовать. Что будет делать Хабиб, если окажется на спине? Что случится, если я проведу против него тейкдаун? Кто знает», – цитирует Серроне MMAJunkie.

30-летний чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов до сих пор не проиграл на профессиональном уровне. В его активе 28 боев и 28 побед.