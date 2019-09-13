Фергюсон – Хабибу: Отбрось пешки назад Уроженец Калифорнии добивается поединка с действующим чемпионом.

Американец Тони Фергюсон оставил запись в соцсети, посвященную российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову.

«Отбрось пешки назад. Хабиби – тот парень, который должен покушать тирамису в четверг», – написал Фергюсон в своем Twitter.

В крайнем поединке 30-летний Нурмагомедов победил американца Дастина Порье, а 35-летний Фергюсон одолел Дональда Серроне.

Ранее сообщалось, что уроженец Дагестана может подраться с американцем до конца 2019 года.