Фергюсон – Хабибу: Отбрось пешки назад

Американец Тони Фергюсон оставил запись в соцсети, посвященную российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову.
«Отбрось пешки назад. Хабиби – тот парень, который должен покушать тирамису в четверг», – написал Фергюсон в своем Twitter.
В крайнем поединке 30-летний Нурмагомедов победил американца Дастина Порье, а 35-летний Фергюсон одолел Дональда Серроне.
Ранее сообщалось, что уроженец Дагестана может подраться с американцем до конца 2019 года.
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