Ян высказался о лучших бойцах UFC. Он считает, что они боятся поединка с ним - Советский спорт
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13 сентября 2019 14:50ММАГичунцев Артур

Ян высказался о лучших бойцах UFC. Он считает, что они боятся поединка с ним

26-летний уроженец Омска выступает в UFC с 2018 года. В его активе пять боев и пять побед.

Российский боец смешанного стиля Петр Ян хочет получить поединок с бойцом из первой четверки легчайшего веса.

«Раньше они оправдывались тем, что мой рейтинг не слишком высок. Какое оправдание сейчас?», – написал россиянин в соцсети.

На данный момент россиянин занимает пятую позицию в списке. Выше него расположились Генри Сехудо (чемпион), а также Марлон Мораес, Алджамэйн Стерлинг и Рафаэль Асунсао.

Ранее сообщалось, что следующий бой Ян проведет на турнире UFC в декабре.

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