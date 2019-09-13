Ян высказался о лучших бойцах UFC. Он считает, что они боятся поединка с ним

Российский боец смешанного стиля Петр Ян хочет получить поединок с бойцом из первой четверки легчайшего веса.
«Раньше они оправдывались тем, что мой рейтинг не слишком высок. Какое оправдание сейчас?», – написал россиянин в соцсети.
На данный момент россиянин занимает пятую позицию в списке. Выше него расположились Генри Сехудо (чемпион), а также Марлон Мораес, Алджамэйн Стерлинг и Рафаэль Асунсао.
Ранее сообщалось, что следующий бой Ян проведет на турнире UFC в декабре.
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