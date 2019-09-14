Олег Тактаров – о бое Хабиба и Порье: Это был тяжелый поединок Уроженец Дагестана одолел представителя США удушающим приемом в 3-м раунде.

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров высказался после победы Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье.

«Это был тяжелый , два с половиной раунда, интересный бой. Там гораздо больше происходило с точки зрения тактики и техники. По сравнению с предыдущими его боями достаточно все было прагматично», – цитирует Тактарова ТАСС.

Напомним, встреча Нурмагомедова и Порье состоялась 7 сентября на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ). Таким образом, россиянин защитил титул чемпиона в легком весе.