Лига ACA проведет открытую встречу с болельщиками в Москве 22 сентября лига смешанных единоборству ACA проведет встречу с болельщиками в Москве в преддверии турнира 27 сентября. Мероприятие пройдет с 18:00 в AZIMUT Отель Олимпик и будет доступно для зрителей.

Загрузка... Фанаты лиги смогут в формате открытой пресс-конференции задать вопросы руководству организации президенту ACA Алексею Яценко, а также бойцам-участникам московского турнира ACA 99: Али Багову, Хусейну Халиеву, Магомеду Исмаилову, Артёму Фролов, Юнусу Евлоеву, Азаму Гафорову, Шамилю Шахбулатову, Расулу Мирзаеву. Кроме того впервые после создания объединенной лиги «лицом к лицу» с болельщиками встретится, а также ответит на актуальные вопросы об организации основатель Майрбек Хасиев.