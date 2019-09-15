Лига ACA проведет открытую встречу с болельщиками в Москве

Фанаты лиги смогут в формате открытой пресс-конференции задать вопросы руководству организации президенту ACA Алексею Яценко, а также бойцам-участникам московского турнира ACA 99: Али Багову, Хусейну Халиеву, Магомеду Исмаилову, Артёму Фролов, Юнусу Евлоеву, Азаму Гафорову, Шамилю Шахбулатову, Расулу Мирзаеву.
Кроме того впервые после создания объединенной лиги «лицом к лицу» с болельщиками встретится, а также ответит на актуальные вопросы об организации основатель Майрбек Хасиев.
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