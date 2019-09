Видео дня: уникальное удушение от латвийского бойца UFC Миши Циркунова на турнире в Канаде

В одном из поединков принимал участие латвийский боец Миша Циркунов, который одержал победу уникальным приемом.

Его соперником был австралиец Джимми Крут. В середине первого раунда Циркунов победил удушающим приемом.

Another 1st round submission for Cirkunov 👀🇨🇦#UFCVancouver results: Misha Cirkunov def. Jim Crute via submission (Peruvian necktie) – Round 1, 3:38.



Cirkunov is T-1 for most submissions in the light heavyweight division with 5.



pic.twitter.com/KZdneVRtNV