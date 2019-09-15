Дональд Серроне: С радостью бы подрался уже на следующей неделе, но не знаю, что будет дальше Американский боец смешанного стиля Дональд Серроне заявил, что не собирается завершать карьеру после турнира UFC Fight Night 158, который прошел 15 сентября в Ванкувере (Канада).

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В главном поединке бойцовского шоу Серроне техническим нокаутом в первом раунде проиграл соотечественнику Джастину Гейтжи.

«Нет никаких оправданий моему выступлению. Когда побеждаешь, все спрашивают, в чем секрет. Когда проигрываешь, спрашивают о том, почему не получилось. Скажу честно, я хорошо был готов к поединку против Гейтжи, хорошо тренировался. Просто сейчас не сработало. Я не знаю, что будет дальше. Позвоню главе UFC Дане Уайту и спрошу у него лично. С радостью подрался бы уже на следующей неделе, но не знаю какое отстранение получу по медицинским показателям», - цитирует Серроне MMAJunkie.