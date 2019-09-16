Емельяненко и Кокляев проведут бой 29 ноября (фото)

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко проведет следующий поединок 29 ноября. В этот день ему предстоит бой против отечественного стронгмена Михаила Кокляева. Соответствующий постер появился в соцсети.
Спортсмены проведут четыре раунда по правилам бокса.
На данный момент Емельяненко одержал 28 побед в ММА. Также он провел один бой в боксе (ничья). Что касается Кокляева, то ранее он не выступал в соревнованиях по правилам смешанных единоборств. Михаил является Мастером спорта по тяжелой атлетике.
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