Емельяненко и Кокляев проведут бой 29 ноября (фото) Встреча пройдет в Москве и состоится на «ВТБ Арене».

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко проведет следующий поединок 29 ноября. В этот день ему предстоит бой против отечественного стронгмена Михаила Кокляева. Соответствующий постер появился в соцсети.

Спортсмены проведут четыре раунда по правилам бокса.

На данный момент Емельяненко одержал 28 побед в ММА. Также он провел один бой в боксе (ничья). Что касается Кокляева, то ранее он не выступал в соревнованиях по правилам смешанных единоборств. Михаил является Мастером спорта по тяжелой атлетике.