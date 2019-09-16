Макгрегор обозначил дату следующего боя Об этом ирландец сообщил в соцсети.

Судя по всему, бывший чемпион UFC Конор Макгрегор вернется в октагон грядущей зимой.

В своем Twitter он намекнул, что следующий поединок с его участием пройдет 14 декабря на турнире в Дублине, хотя, официально об этом лига еще не сообщала.

«Дублин, 14 декабря», – написал Макгрегор.

В крайнем поединке он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Их встреча прошла в октябре 2018 года.