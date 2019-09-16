Сен-Пьер составил тройку лучших бойцов UFC

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер составил тройку лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории.
«Я считаю, что это Хабиб, Джон Джонс, а также Генри Сехудо, которого очень трудно победить. Посмотрите на его достижения и вы поймете, о чем я.
Что касается женщин, то здесь я бы отметил Аманду Нуньес», – цитирует канадца BJPenn.
30-летний Нурмагомедов не знает поражений на профессиональном уровне. Он провел 28 боев и одержал 28 побед. На данный момент россиянин является чемпионом UFC в легком весе.
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