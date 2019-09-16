Гэтжи надеется получить бой с победителем пары Нурмагомедов – Фергюсон - Советский спорт
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16 сентября 2019 12:47ММАГичунцев Артур

Гэтжи надеется получить бой с победителем пары Нурмагомедов – Фергюсон

Боец из США провел в UFC шесть боев, потерпел два поражения и одержал две победы.

Американец Джастин Гэтжи рассказал о планах на будущее после победы над соотечественником Дональдом Серроне на турнире UFC в Ванкувере.

«Ирландец на пенсии. Я хочу драться с реальным бойцом. Хочу сразиться с победителем боя Тони и Хабиба », – цитирует Гэтжи ESPN.

7 сентября Нурмагомедов победил американца Дастина Порье на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ), после чего президент лиги Дана Уайт сообщил, что россиянин может встретиться с Фергюсоном в течение 2019 года.

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