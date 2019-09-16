Гэтжи надеется получить бой с победителем пары Нурмагомедов – Фергюсон

Американец Джастин Гэтжи рассказал о планах на будущее после победы над соотечественником Дональдом Серроне на турнире UFC в Ванкувере.
«Ирландец на пенсии. Я хочу драться с реальным бойцом. Хочу сразиться с победителем боя Тони и Хабиба », – цитирует Гэтжи ESPN.
7 сентября Нурмагомедов победил американца Дастина Порье на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ), после чего президент лиги Дана Уайт сообщил, что россиянин может встретиться с Фергюсоном в течение 2019 года.
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