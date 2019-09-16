Нурмагомедов открылся явным фаворитом в возможном поединке против Фергюсона - Советский спорт
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16 сентября 2019 19:12ММАВащенко Сергей

Нурмагомедов открылся явным фаворитом в возможном поединке против Фергюсона

Чемпион UFC в легком весе летний россиянин Хабиб Нурмагомедов будет явным фаворитом в возможном поединке против американца Тони Фергюсона, по мнению букмекеров.

Коэффициент на победу российского бойца равен 1,35, в то время, как на победу американца — 3,2.

Напомним, Нурмагомедов за свою карьеру провел 28 поединков и во всех одержал победы. Его последний бой состоялся в рамках турнира UFC 242, где он в третьем раунде победил американца Дастина Порье удушающим приемом.

Тони Фергюсон провел 28 поединков за свою карьеру, в которых выиграл 25 раз при трех поражениях. На турнире UFC 238 в июне нынешнего года он победил техническим нокакутом во втором раунде Дональда Серроне.

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