Нурмагомедов открылся явным фаворитом в возможном поединке против Фергюсона

Коэффициент на победу российского бойца равен 1,35, в то время, как на победу американца — 3,2.

Напомним, Нурмагомедов за свою карьеру провел 28 поединков и во всех одержал победы. Его последний бой состоялся в рамках турнира UFC 242, где он в третьем раунде победил американца Дастина Порье удушающим приемом.

Тони Фергюсон провел 28 поединков за свою карьеру, в которых выиграл 25 раз при трех поражениях. На турнире UFC 238 в июне нынешнего года он победил техническим нокакутом во втором раунде Дональда Серроне.