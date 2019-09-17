Благотворительный фонд Порье получил 100 тысяч долларов от Нурмагомедова - Советский спорт
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17 сентября 2019 00:16ММАКоноплев Александр

Благотворительный фонд Порье получил 100 тысяч долларов от Нурмагомедова

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пожертвовал крупную сумму денег благотворительному фонду Дастина Порье.

Как сообщает MMAJunkie, россиянин перевел 100 тысяч долларов на строительство колодца с питьевой водой в Уганде.

– Я ценю его помощь и очень благодарен, – сказал Порье.

Напомним, что 7 сентября Порье уступил Нурмагомедову в главном бое UFC 242 в Абу-Даби.

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