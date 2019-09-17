Благотворительный фонд Порье получил 100 тысяч долларов от Нурмагомедова Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пожертвовал крупную сумму денег благотворительному фонду Дастина Порье.

Как сообщает MMAJunkie, россиянин перевел 100 тысяч долларов на строительство колодца с питьевой водой в Уганде.

– Я ценю его помощь и очень благодарен, – сказал Порье.

Напомним, что 7 сентября Порье уступил Нурмагомедову в главном бое UFC 242 в Абу-Даби.