Хабиб Нурмагомедов: На 80 процентов уверен – мой следующий бой пройдет в России Уроженец Дагестана еще ни разу не выступал в родных стенах.

Новости СМИ2 Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ведет переговоры с руководством лиги об организации поединка в России. «Переговоры с UFC велись и ведутся. Очень хочу подраться в Москве или Петербурге, идут переговоры. Процентов на 80 уверен, что мой следующий бой пройдет в России», – сообщил боец, чьи слова приводит ТАСС. По словам президента UFC Даны Уайта, следующим соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон.