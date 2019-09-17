Нурмагомедов: Мама всегда говорит: «Сынок, переводи в партер и сразу заканчивай. Не надо людей бить» В крайнем поединке уроженец Дагестана победил американца Дастина Порье.

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как его мама относится к боям, отметив, что она предпочитает смотреть поединки в другой комнате.

«Мама раньше не смотрела бои, но сейчас без вариантов. Вся страна, весь мир смотрит, и ей приходится смотреть. Но она так, только моментами. То она уходит, заходит, спрашивает, с другой комнаты говорит: «Как там бой идёт?» Переживает. Мама – это мама.

Общаюсь с ней каждый день, минимум пару раз в день созваниваюсь. Подготовку особо не обсуждаем. Мама всегда говорит: «Сынок, делай свое. Переводи в партер и сразу заканчивай. Не надо людей бить. Сделай болевой удушающий и пускай постучит, чтобы на этом закончилось», – приводит слова Нурмагомедова «Первый канал».

За всю карьеру в ММА россиянин провел 28 боев и одержал 28 побед.