Денис Гольцов: Самбисты более универсальны, их проще переподготовить под разных противников Двукратный чемпион России по боевому самбо, боец смешанных единоборств (ММА) Денис Гольцов рассказал, почему именно самбисты добиваются в единоборствах наибольших результатов.

- Потому что наш вид спорта сам по себе очень универсальный, максимально приближенный к боям. Другого такого вида единоборств просто нет, так как самбо впитало в себя все самое лучшее от других.

- То есть ребятам из UFC надо плотнее присматриваться к самбистам?

- Да нет, почему? Самбисты просто более универсальны, и их проще переподготовить под того или иного противника. У нас даже в том же сумо самбисты очень неплохо выступают, - приводит слова Гольцова News.ru.

Ранее Гольцов дал оценку прошедшему бою Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.