Тренер Макгрегора надеется, что ирландец получит реванш с Нурмагомедовым Первый бой прошел осенью 2018 года и завершился победой россиянина.

Оуэн Родди, наставник ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, считает, что его подопечный в состоянии победить чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Было бы интересно посмотреть повторный бой Конора и Хабиба. Мы в состоянии исправить ошибки прошлого поединка и стать эффективнее», – сказал специалист в своем блоге на YouTube.

Ранее уроженец Дагестана заявил, что его не интересует ответный поединок с Макгрегором.