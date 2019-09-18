Тренер Макгрегора надеется, что ирландец получит реванш с Нурмагомедовым - Советский спорт
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18 сентября 2019 20:25ММАГичунцев Артур

Тренер Макгрегора надеется, что ирландец получит реванш с Нурмагомедовым

Первый бой прошел осенью 2018 года и завершился победой россиянина.

Оуэн Родди, наставник ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, считает, что его подопечный в состоянии победить чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Было бы интересно посмотреть повторный бой Конора и Хабиба. Мы в состоянии исправить ошибки прошлого поединка и стать эффективнее», – сказал специалист в своем блоге на YouTube.

Ранее уроженец Дагестана заявил, что его не интересует ответный поединок с Макгрегором.

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