Тактаров считает, что руководство UFC хочет организовать реванш Нурмагомедова и Макгрегора Ранее президент лиги Дана Уайт отметил, что следующим соперником россиянина станет американец Тони Фергюсон.

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Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров высказался о возможном реванше Хабиба Нурмагомедова против ирландца Конора Макгрегора.

«Для Конора это просто необходимо, да и руководство UFC на это пойдёт, так как этот бой точно продастся. Макгрегор его очень сильно распиарит. Не знаю цифр по итогам противостояния Нурмагомедова и Порье, не могу сравнивать», – цитирует Тактарова News.ru.

Первый бой Хабиба и Макгрегора состоялся в октябре 2018 года и завершился победой россиянина удушающим приемом.

Ранее ирландец заявил, что хочет получить ответный поединок с уроженцем Дагестана в Москве.