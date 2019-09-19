Российская телеведущая – о выступлении Хабиба: Это скучно, я осталась недовольна - Советский спорт
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19 сентября 2019 16:13ММАГичунцев Артур

Российская телеведущая – о выступлении Хабиба: Это скучно, я осталась недовольна

Чемпион UFC в легком весе одержал 28-ю победу, одолев американца Порье на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

Российская журналистка Дарья Миронова, освещающая матчи КХЛ, поделилась эмоциями после победы Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье. Напомним, уроженец Дагестана защитил титул, одолев соперника удушающим приемом в 3-м раунде.

«Я осталась недовольна качеством этого боя. Хабиб – молодец. Несомненно, он является примером. Но UFC – это смешанные единоборства, когда спортсмены выходят на ринг и демонстрируют разные стили и тактики, пытаются друг друга перехитрить и обмануть. А у Хабиба все сводилось в перевод в партер. И все!

А где эта страсть, где бег по клеткам? Не хватает страсти! Мне не понравилось. Не понравилось качество поединка. Постоянные переводы в партер. Это все, что мы увидели. Это скучно! В смешанных единоборствах мы должны видеть разные стили! Я осталась недовольна, меня не развлекли», – сказала Миронова в эфире радио «Комсомольская правда».

Порье оказался лучше Конора, но Хабиб его «задушил» «Советский спорт» о победе чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в главном событии турнира UFC 242, который прошел в Абу-Даби. 08.09.2019 00:30 ММА Усачев Владислав
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