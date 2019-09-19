Валуев не верит, что Нурмагомедов в детстве боролся с настоящим медведем (видео)
Уроженец Дагестана не знает поражений. В его активе 28 боев 28 побед.
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Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался о своем отношении к рассказам Хабиба Нурмагомедова о тренировках с медведем.
«Хабиб детстве тренировался с медведем? А что это за история про медведя? Впервые слышу. С настоящим медведем? И этому верят?! Я о повадках медведей, в том числе маленьких, знаю не понаслышке. Скорее всего, это такая красивая история», – сообщил Валуев в эфире радио «Комсомольская правда».
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