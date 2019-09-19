Валуев не верит, что Нурмагомедов в детстве боролся с настоящим медведем (видео) - Советский спорт
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19 сентября 2019 16:56ММАГичунцев Артур

Валуев не верит, что Нурмагомедов в детстве боролся с настоящим медведем (видео)

Уроженец Дагестана не знает поражений. В его активе 28 боев 28 побед.

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался о своем отношении к рассказам Хабиба Нурмагомедова о тренировках с медведем.

«Хабиб детстве тренировался с медведем? А что это за история про медведя? Впервые слышу. С настоящим медведем? И этому верят?! Я о повадках медведей, в том числе маленьких, знаю не понаслышке. Скорее всего, это такая красивая история», – сообщил Валуев в эфире радио «Комсомольская правда».

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