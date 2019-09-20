Дана Уайт: Если Макгрегор не будет драться 14 декабря, то вернется в начале следующего года

Президент UFC Дана Уайт высказался о возможном возвращении ирландца Конора Макгрегора, сообщает MMA Fighting.
«Думаю, вы видели его твит, – заявил Уайт о сообщении Макгрегора, в котором он написал «Дублин. 14 декабря». – Конор хочет драться 14 декабря в Дублине, однако в этот день у нас турнир в Лас-Вегасе. Так что если он не будет в списке участников этого турнира, то вернется в начале следующего года».
Напомним, свой предыдущий поединок Макгрегор провел 7 октября 2018 года, когда проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову за чемпионский титул в легком дивизионе UFC.
На счету Макгрегора 21 победа при четырех поражениях в MMA.
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