Фергюсон – президенту UFC: Устрой поединок с Хабибом 14 декабря (фото)

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон обратился к президенту лиги Дане Уайту с требованием организовать титульный поединок против россиянина Хабиба Нурмагомедова.
«Уверен, что мы найдем немного места и для толстоголового Хабиба. Дана Уайт, устрой это 14 декабря. Только чемпионское дерьмо!» – написал Фергюсон в своем Instagram, выложив коллаж из фотографий своих соперников.
Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что именно американец станет следующим соперником Нурмагомедова, который владеет титулом в легком весе.
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