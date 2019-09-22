Фергюсон – президенту UFC: Устрой поединок с Хабибом 14 декабря (фото) Американец в очередной раз бросил вызов непобежденному россиянину.

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон обратился к президенту лиги Дане Уайту с требованием организовать титульный поединок против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Уверен, что мы найдем немного места и для толстоголового Хабиба. Дана Уайт, устрой это 14 декабря. Только чемпионское дерьмо!» – написал Фергюсон в своем Instagram, выложив коллаж из фотографий своих соперников.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что именно американец станет следующим соперником Нурмагомедова, который владеет титулом в легком весе.