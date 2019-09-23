Боец ММА получил ранение в перестрелке в Киргизии Пострадавший находится в тяжелом состоянии, его ранили в ягодицу.

Боец ММА Тологон Рахманберди уулу получил ранение в результате перестрелки, которая произошла в Кара-Суйском районе Ошской области Киргизии, сообщает 24.kg.

«Пострадавший находится в тяжелом состоянии, его ранили в ягодицу, – сообщает источник. – Тологон Рахманберди уулу ранее работал в ОВД Араванского района. По предварительным данным, второй участник перестрелки – Кылычбек Саркарбаев, тоже является спортсменом».

Отметим, что Рахманберди уулу владеет титулом чемпиона Азии по смешанным единоборствам (ММА). Саркарбаев возглавляет Ошский комитет по физической культуре и спорту. Он является чемпионом Евразии по вале-тудо.