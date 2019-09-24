Даниэль Кормье: Следующий поединок – последний, и это должен быть Миочич Американец проиграл соотечественнику минувшим летом.

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Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье собирается завершить карьеру. Перед уходом из ММА 40-летний боец хочет провести третий поединок против Стипе Миочича.

«Следующий поединок будет последним, и это должен быть Стипе. Ни один соперник больше не имеет для меня значения. Я был бы рад провести бой 14 декабря», – цитирует Кормье ESPN.

В первый раз американцы подрались летом 2018 года. Тогда победил Кормье. Этим летом сильнее оказался Миочич.

Добавим, что в активе Кормье 22 победы и два поражения.