Емельяненко опубликовал издевательский пост, посвященный Кокляеву (фото) Поединок состоится этой осенью.

29 ноября российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко сразится на боксерском ринге с отечественным пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Перед началом встречи уроженец Старого Оскола опубликовал фотографию Кокляева в специальном шлеме. Он подписал ее так: «Кокляев подбирает экипировку для боя».

На данный момент Емельяненко одержал 28 побед в ММА. Также он провел один бой в боксе (ничья). Что касается Кокляева, то ранее он не выступал в соревнованиях по правилам смешанных единоборств. Михаил является Мастером спорта по тяжелой атлетике.