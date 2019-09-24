Нурмагомедов даст интервью российскому миллиардеру

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов даст интервью миллиардеру Игорю Рыбакову. Их встреча состоится 4-5 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
Отмечается, что Рыбаков подарит спортсмену денежный сертификат, который будет направлен на развитие родной школы бойца.
«Я знаю, что такое бороться и что такое побеждать. Множество бойцов тренируются изо дня в день, но у них ничего не получается. Для того чтобы быть всегда первым, мало иметь крепкие мышцы и отточенный удар. Для того, чтобы быть чемпионом и побеждать из раза в раз, нужно быть сильным духом, с достоинством принимать удар и уважать себя и своего соперника», – цитирует Нурмагомедова пресс-служба Рыбакова.
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