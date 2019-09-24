Чемпион UFC Нурмагомедов назвал три главных принципа в своей карьере

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал главные принципы, которые помогают ему оставаться на вершине.
«Сила, достоинство и уважение – это три главные вещи, которые помогают побеждать не только в спорте, но и в жизни», – приводит слова россиянина ТАСС.
Ранее сообщалось, что 30-летний боец проведет следующий поединок против американца Тони Фергюсона.
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