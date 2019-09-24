Боец MMA нокаутировал соперника за три секунды (видео) Боец смешанного стиля Рикки Уайатт одержал победу над Янником Мезеповсом на турнире RAGED.

Поединок между Уайаттом и Мезеповсом закончился через три секунды. Таким образом, англичанин установил рекорд британского промоушена.

Напомним, что в UFC автором самого быстрого нокаута является американец Хорхе Масвидаль. На турнире UFC 239 в Лас-Вегасе, который состоялся в июле, он нокаутировал соотечественника Бена Аскрена всего за пять секунд.