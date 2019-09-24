Боец MMA нокаутировал соперника за три секунды (видео) - Советский спорт
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24 сентября 2019 20:58ММА

Боец MMA нокаутировал соперника за три секунды (видео)

Боец смешанного стиля Рикки Уайатт одержал победу над Янником Мезеповсом на турнире RAGED.

Поединок между Уайаттом и Мезеповсом закончился через три секунды. Таким образом, англичанин установил рекорд британского промоушена.

Напомним, что в UFC автором самого быстрого нокаута является американец Хорхе Масвидаль. На турнире UFC 239 в Лас-Вегасе, который состоялся в июле, он нокаутировал соотечественника Бена Аскрена всего за пять секунд.

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