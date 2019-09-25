39-летний бразилец бросил вызов Нурмагомедову - Советский спорт
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25 сентября 2019 07:04ММАГичунцев Артур

39-летний бразилец бросил вызов Нурмагомедову

Об этом спортсмен заявил в соцсети.

Бразильский боец UFC Леонардо Сантос, потерпевший последнее поражение в 2009 году, хочет встретиться с чемпионом лиги Хабибом Нурмагомедовым.

«Бойцы, которые претендуют на бой с Хабибом, уже проигрывали мне ранее. У меня есть определенные навыки, которые могут усложнить Нурмагомедову жизнь. Дэйна Уайт, дай мне этот бой», – написал Сантос в своем Twitter.

За всю карьеру Сантос провел 21 бой, одержал 17 побед, потерпел 3 поражения и один раз завершил поединок вничью.

Что касается 30-летнего Нурмагомедова, то в его активе 28 боев и 28 побед.

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