UFC расторг контракт с Би Джей Пенном

Как сообщает MMA Junkie, UFC официально объявил о расторжении контракта с 40-летним американским бойцом.
Ранее президент UFC Дана Уайт заявил о том, что предоставит в конце года Пенну прощальный бой против Ника Ленца. Однако после того как канал TMZSports опубликовал два видео с участием Пенна, в одном из которых американец на улице избивает лежащего на асфальте мужчину, отказался от этой идеи.
- Он больше не будет драться. Это просто красивая обертка. Он звонил мне по телефону, умоляя меня о новой схватке, о еще одной возможности, а мне трудно было ему отказать. Но после того, что я увидел в этих видео, Би Джей должен собраться и сосредоточиться на своей личной жизни, прежде чем снова решит задуматься о борьбе, - передает MMA Junkie слова Уайт.
Добавим, что всего на счету Пенна 16 побед, 14 поражений и одна ничья (12-13-1 UFC) в смешанных единоборствах.
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