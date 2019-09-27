UFC расторг контракт с Би Джей Пенном Бывший чемпион UFC в легком и полусреднем весах Би Джей Пенн получил право подписать соглашение с другими организациями, занимающимися единоборствами.

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Как сообщает MMA Junkie, UFC официально объявил о расторжении контракта с 40-летним американским бойцом.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил о том, что предоставит в конце года Пенну прощальный бой против Ника Ленца. Однако после того как канал TMZSports опубликовал два видео с участием Пенна, в одном из которых американец на улице избивает лежащего на асфальте мужчину, отказался от этой идеи.

- Он больше не будет драться. Это просто красивая обертка. Он звонил мне по телефону, умоляя меня о новой схватке, о еще одной возможности, а мне трудно было ему отказать. Но после того, что я увидел в этих видео, Би Джей должен собраться и сосредоточиться на своей личной жизни, прежде чем снова решит задуматься о борьбе, - передает MMA Junkie слова Уайт.

Добавим, что всего на счету Пенна 16 побед, 14 поражений и одна ничья (12-13-1 UFC) в смешанных единоборствах.