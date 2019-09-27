UFC представил официальный постер турнира в Москве - Советский спорт
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27 сентября 2019 09:16ММА

UFC представил официальный постер турнира в Москве

Турнир UFC Fight Night 163 пройдет 9 ноября на «ЦСКА Арене».

Поединок в тяжелом весе между россиянином Александром Волковым и бразильцем Джуниором Дос Сантосом станет главным событием турнира.

В соглавном поединке шоу выступят представители полулегкого веса Забит Магомедшарипов и Келвин Каттар.

Напомним, 30-летний Волков в своем последнем поединке проиграл американцу Деррику Льюису. В апреле он должен был драться с голландцем Алистером Оверимом в главном бою UFC Fight Night 149, который прошел в Санкт-Петербурге, однако, снялся с боя из-за травмы.

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Heavyweights head to Russia! Your official #UFCMoscow poster has landed 🇷🇺

Публикация от ufc (@ufc)

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