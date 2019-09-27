UFC представил официальный постер турнира в Москве Турнир UFC Fight Night 163 пройдет 9 ноября на «ЦСКА Арене».

Поединок в тяжелом весе между россиянином Александром Волковым и бразильцем Джуниором Дос Сантосом станет главным событием турнира.

В соглавном поединке шоу выступят представители полулегкого веса Забит Магомедшарипов и Келвин Каттар.

Напомним, 30-летний Волков в своем последнем поединке проиграл американцу Деррику Льюису. В апреле он должен был драться с голландцем Алистером Оверимом в главном бою UFC Fight Night 149, который прошел в Санкт-Петербурге, однако, снялся с боя из-за травмы.