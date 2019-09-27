UFC представил официальный постер турнира в Москве

Поединок в тяжелом весе между россиянином Александром Волковым и бразильцем Джуниором Дос Сантосом станет главным событием турнира.
В соглавном поединке шоу выступят представители полулегкого веса Забит Магомедшарипов и Келвин Каттар.
Напомним, 30-летний Волков в своем последнем поединке проиграл американцу Деррику Льюису. В апреле он должен был драться с голландцем Алистером Оверимом в главном бою UFC Fight Night 149, который прошел в Санкт-Петербурге, однако, снялся с боя из-за травмы.
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